Ирландские власти будут давать деньги украинцам за возвращение на родину, пишет газета The Sunday Times.

Правительство Ирландии планирует расторгнуть все контракты на размещение беженцев Украины в течение 12 месяцев. Им хотят выплачивать по две с половиной тысячи евро на человека и до десяти тысяч евро на семью.

"Им придется уехать, потому что мы расторгаем контракты. И здесь решающее значение имеют сроки. У нас есть четкое направление. Я хочу, чтобы мы завершили этот процесс в течение следующих 12 месяцев", — рассказал газете министр по вопросам миграции от партии "Фине Гэл" Колм Брофи.