МИД пообещал учесть ядерные планы Франции при обновлении списка целей

Планы Франции по размещению ядерного оружия будут учтены российской стороной. ВС России придется обновить перечень приоритетных целей в связи с заявленным Парижем намерением, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Франция объявила о возможности рассредоточения своих ядерных сил по объектам на территории неядерных европейских государств. Грушко подчеркнул, что российские военные будут обязаны особо тщательно учитывать этот факт, передает РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж должен рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу - сохраняя при этом суверенитет. Французская армия располагает 280 ядерными боеголовками.