Паулина Андреева официально подала на развод с Федором Бондарчуком. Именно актриса стала инициатором иска.

Причем неизвестно, что стало причиной развода. Журналистка Ксения Собчак так прокомментировала новость в своем официальном телеграм-канале: "Спустя год (а неофициально, конечно, еще больше) развод Федора Бондарчука и Паулины Андреевой перешел в правовую плоскость. На 30 апреля назначено заседание в мировом суде и, назло желтушникам, без претензий в материальных и других вопросах. Девять лет красивой истории с достойным уважения финалом".

Пока ни Федор Бондарчук ни Паулина Андреева не прокомментировали эту новость. Однако слухи о проблемах в семье артистов ходят уже давно.

Напомним, год назад Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. Точную причину разрыва ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделял друзьям и любил вечеринки.

