Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Ожидаются сильный ветер и осадки, сообщили в ведомстве.

Метеорологи уточнили, что с 09:00 до 21:00 мск 20 апреля порывы северного ветра усилятся до 15 м/с. Синоптики пояснили, что объявленный желтый погодный уровень - средний в шкале погодных предупреждений. Он символизирует потенциально опасные погодные условия.

По данным Гидрометцентра, в течение дня в столичном регионе местами ожидаются умеренные осадки - дождь и мокрый снег. Воздух прогреется до плюс 5-7 градусов в Москве, по области - от плюс 3 до плюс 8 градусов.