"Будут еще три сына!": Григорий Лепс объявил о прибавлении в семействе

У Григория Лепса три дочери и сын. Однако в новом интервью артист признался, что не смог стать для них образцовым отцом, потому что постоянно мотался по гастролям. И вот теперь певец принял решение наверстать упущенное.

"Не хотел сначала об этом говорить, но все-таки скажу. Я обещал Господу (и я это обещание сдержу), что возьму на воспитание двоих, а может, и троих детей из детских домов. Подниму всех", - сообщил новость Лепс.

Предполагается, что ребята будут носить отчество и фамилию известного артиста. Жить они будут в его продюсерском центре — там уже подготовлены комнаты, спортзал и учебное пространство. "Почему мальчики? Девочек у меня и так много — три дочери. А сын один. И внук тоже один. Вот будут еще три сына!" - заявил певец.

Интересно, что родные дети пока не знают о решении Григория Лепса, а вот его бывшая супруга Анна в курсе. Она его поддержала. Однако помогать в воспитании Анна ему не сможет, потому что живет в Италии. О ребятах будет заботиться няня, когда сам Григорий Лепс будет в очередном турне, передает "КП". "С бывшей женой у меня прекрасные отношения, я убежден, что это я виноват, что потерял такую женщину", - посетовал артист.

Григорий Лепс признался, что уделил особое внимание родословной будущих сыновей. Оформление документов планируется завершить в течение четырех месяцев.

