Симоньян высказалась о неизлечимой болезни Пугачевой: "Надо ее окружению предпринять все меры, чтобы она нигде не появлялась"

В последнее время высказывания Аллы Пугачевой имеют широкий резонанс среди общественности. Журналистка Маргарита Симоньян выразила мнение, что у Примадонны неизлечимая болезнь.

"Мне кажется, ее может оправдывать только одно, и тогда мне ее искренне жаль. Может, у нее деменция уже все-таки?" - задала риторический вопрос журналистка.

Она напомнила, что Алла Пугачева уже в возрасте. Напомним, что 15 апреля прославленной артистке исполнилось 77 лет.

В последнее время она вместе с молодым супругом и их двумя детьми проживает за границей. Вначале они были в Израиле, а теперь обитают на Кипре. По мнению особо наблюдательных фанатов, артистка заметно сдала. Например, передвигается она с палочкой.

"Надо тогда пожалеть. Надо тогда ее окружению предпринять все меры, как вот в случае с Брюсом Уиллисом, например. Чтобы она не имела возможности делать публичных заявлений, чтобы она нигде не появлялась, если она в деменции", - заявила Симоньян в новом выпуске программы "Новые русские сенсации".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>