Лукашенко объяснил, кто платит за Зеленского

Украинцы дорого платят за свое решение сделать президентом страны Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.

Белорусский лидер подчеркнул: украинцы знали, что Зеленский неопытен в политике – и, тем не менее, избрали его на высший пост в государстве. Возможно, они не знали обо всех его недостатках – но тогда не надо было голосовать за бывшего актера.

Лукашенко признал, что тогда выбор у украинцев был небольшой – альтернативные кандидаты были не лучше. Они демократичным образом избрали этого президента – и теперь за него расплачиваются.