За минувшие сутки в зоне СВО по всей линии соприкосновения российские войска уничтожили ещё четыре натовских артиллерийских орудия.

Активные бои идут на Запорожском участке фронта. На этих кадрах - зачистка крупного опорного пункта радикалов, который враг использовал как логистический узел и базу для беспилотников. Наши штурмовые отряды скрытно подошли ранним утром и ликвидировали боевиков.

Значительные потери несёт противник и в Константиновке. Точечными выстрелами артиллеристы разносят позиции и укрепления ВСУ, а беспилотники залетают в окна и проломы, добивая выжившие группы противника.