Россиян предупредили о сюрпризах погоды

Снегопад с сильным ветром обрушится на столичный регион в ближайшие часы. В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Во власти стихии и другие регионы. Заметает Забайкалье. На дорогах заносы. Накануне на федеральной трассе "Чита" образовался затор. Легковушки, большегрузы, автобусы - всего в снежном плену оказались 65 автомобилей.

Многокилометровый затор на 302-м километре федеральной трассы "Чита — Забайкальск". В снежном плену оказались десятки легковушек, 23 большегруза и 13 пассажирских автобусов. Среди них - несколько туристических, которые следовали из Маньчжурии с российскими туристами. Люди провели в холодных машинах всю ночь - топливо на исходе, еды нет. К их спасению подключились все экстренные службы.

К полудню понедельника спасатели вывезли с трассы уже более 250 человек. Тем, кто решил остаться в автобусах, организовали подвоз горячего питания, воды и топлива.

Снегопад, который обрушился на Забайкалье, синоптики называют одним из самых мощных за последние годы для середины весны. Видимость в некоторых районах упала буквально до нуля, а порывы ветра достигали ураганных 30 метров в секунду. Люди в соцсетях делятся кадрами, на которых сложно разглядеть даже соседние машины — всё сливается в сплошную снежную стену.

Не лучше обстановка и в самой Чите. Водители вынуждены буквально выталкивать свои машины, чтобы хоть как-то сдвинуться с места. А на этом кольце пробку собрали несколько большегрузов - фуры буксуют на обледеневшей дороге и вынуждены выезжать на встречную полосу.

Синоптики обещают, что циклон начнёт отступать, но ситуация на дорогах края, особенно в южных и юго-восточных районах, пока остается крайне сложной.