Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

В Москве во время фестиваля "Пасхальный дар" волонтёры собрали более 5 тысяч подарков для военнослужащих и детей из новых регионов. И, как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, по традиции часть выручки от мероприятий и работы ярмарок передали на благотворительность.

А для жителей и гостей столицы на площадках фестиваля была создана праздничная атмосфера. Все желающие могли принять участие в мастер-классах и научиться печь куличи, расписывать пасхальные яйца, делать сувениры своими руками. Для любителей спорта организовали состязания в силе и ловкости.