КПРФ отправила в зону СВО 152-й гумконвой

На линию фронта - для скорейшей победы. Сегодня партия КПРФ и её общероссийский штаб отправили в зону СВО 152-й гуманитарный конвой.

Груз сформирован с заказами и пожеланиями наших бойцов, которые находятся на передовой. Во многотонных грузовиках - продовольствие, медикаменты, инвентарь и другое снаряжение.

А также в составе колонны отправляются специальные автомобили УАЗ для штурмовых бригад и несколько десятков кроссовых мотоциклов. Саму акцию приурочили ко скорому дню рождения Владимира Ленина.

"В этот конвой вложились все. И пионеры, и комсомольцы. Инженеры и рабочие. Крупнейшие регионы. 16 20-тонников пойдут со всей страны - пойдут под руководством нашего штаба. Пойдут во все фронтовые регионы. Все приграничные. Активную помощь оказывает Дагестану и Чеченской республике, которые попали под водопад и, по сути дела, понесли огромные потери. Для нас это святая работа", - отметил Геннадий Зюганов, председатель партии ЦК КПРФ.