В Москве проходит муниципальный форум "Малая Родина - сила России"

Сегодня в Москве в третий раз проходит муниципальный форум "Малая Родина - сила России". Участвуют около 7 тысяч человек со всех регионов страны.

Это руководители и депутаты городских округов и сельских поселений. В деловой программе - дискуссии, образовательные лектории и стратегические сессии. В них примут участие члены правительства, Совета Федерации и Госдумы.

Сегодня также прошла церемония вручения государственных наград и поощрений президента России.

"Спасибо вам за самоотверженную службу, потому что это действительно служение. Наш президент не раз говорил, что из всех уровней ветвей власти ближе всего к людям муниципальная служба. Это значит, что вы всегда напрямую с проблемами, бедами, вызовами, которые есть в жизни каждого человека", - отметил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России.