Жители Сахалина голыми руками собирают сельдь около берега

На Сахалине - настоящий праздник для любителей рыбного меню. В Корсакове из-за нереста тонны сельди оказались на мелководье. Такой подарок местные жители оценили. Справляются без специального снаряжения - собирают улов прямо голыми руками. Восторг от пиршества разделяют с людьми и тюлени.

Жители города Корсаков в магазин за рыбой ходить не будут долго. В выходные и каждый вечер после работы все встречаются на побережье. С сачками, садками, ящиками, вёдрами – собирать щедрые океанские дары можно даже голыми руками.

Бурлящие гейзеры на морской глади – верный признак того, что, опустив в воду сачок, вынешь его не пустым. На этой рыбалке нет места зависти к соседям.

А всего в паре километров отсюда, куда ещё не дошли горожане, белые волны прилива и миллионы рыб. Под живым трепещущим "ковром" не видно прибрежных песка и камней. Это не климатический сбой и не ошибка природы. Тихоокеанская сельдь, а с ней и мойва, пошли на нерест – на мелководье. Но под мощным напором сородичей первые ряды буквально выбрасывает на берег – вернуться обратно уже не получается. Ихтиологи успокаивают: посленерестовая гибель – процесс естественный.

По закону жителям разрешено добывать до 50 голов в сутки. Но уследить за всеми невозможно. Счастливые рыбаки запасаются добычей на год. И делятся рецептами. Хотя самый популярный – одновременно самый простой.

Полакомиться свежей селёдочкой не прочь и обитатели моря. Сотни сивучей вышли на большую охоту. Этот вид тюленей находится под пристальным вниманием учёных – популяция вот-вот начнёт сокращаться. Но сельди на Дальнем Востоке с каждым годом становится всё больше. А значит, и у этих океанских жителей дела постепенно наладятся.