Ряды специализированного штурмового подразделения ВСУ пополнили военнослужащие военной полиции и Национальной гвардии Украины. Их перевели в штурмовики за отказ выдвигаться в Волчанский район, сообщили агентству ТАСС в российских силовых структурах.

По данным силовиков, сотрудники военной полиции и нацгвардии под разными предлогами отказывались выполнять приказ. Командование направляло их в Волчанский район на задержание дезертиров.

Ранее российские силовики сообщали, что командование украинских войск перебросило на поиски дезертиров в Харьковскую область боевые группы нацгвардии. Также стало известно об отправке командованием ВСУ карательных отрядов в Сумскую область.