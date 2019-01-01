Мария Порошина вышла в свет впервые за долгое время

На днях в Москве прошла юбилейная XV церемония вручения премии "Аванс". Торжество состоялось в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля. На мероприятии отметилось множество знаменитостей, среди который Денис Матросов, Елена Борщева, Сергей Шакуров, Любовь Тихомирова, Лариса Вербицкая и многие другие.

Однако особое внимание журналистов привлекла к себе актриса Мария Порошина. Дело в том, что это оказался ее первый светский выход за долгое время. Популярная актриса предстала перед камерами в белом платье по фигуре и с короткими рукавами. Наряд подчеркнул прекрасную форму 52-летней артистки, которая, по мнению фанатов в Сети, выглядит помолодевшей и похудевшей.

Мария Порошина явилась на церемонию не одна. Компанию артистке составила старшая дочь Полина от актера Гоши Куценко. Артистка крайне редко посещает светские мероприятия, потому что у нее очень плотный рабочий график. А свободное время она предпочитает проводить не на вечеринках, а дома с детьми.

Напомним, у Марии Порошиной пятеро детей от разных мужчин. Кроме старшей Полины, у артистки есть дочери Серафима, Аграфена и Глафира от актера Ильи Древнова. А в 2019 году актриса родила сына Андрея. Однако кто является его отцом, точно неизвестно до сих пор.