Опубликовано видео захвата иранского судна спецназом США

Кадры захвата иранского грузового судну Touska выложило Центральное командование США. В Пентагоне утверждали, что экипаж судна шесть часов игнорировал предупреждения и пытался прорвать морскую блокаду. В итоге американские военные, чтобы остановить сухогруз, применили 127-мм орудие и поразили машинное отделение.

Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о захвате судна. По его словам, сухогруз пришлось "притормозить" радикальным методом. Сразу после обстрела с десантного корабля USS Tripoli вылетели вертолеты, с которых на палубу Touska по тросам высадились бойцы спецподразделения Force Recon.

На фоне этих сообщений цены на нефть Brent подскочили до 97,5 доллара за баррель. Действия американских военных в Тегеране назвали морским пиратством. Иран ответил атаками беспилотников на американские корабли.