Страдающая алкоголизмом "Доярка из Хацапетовки" Евгения Осипова попала в больницу

Актриса Евгения Осипова прославилась после выхода на экраны многосерийного фильма "Доярка из Хацапетовки". Однако затем артистка пропала с радаров и возникла лишь сейчас.

Не так давно Евгения приняла участие в съемках передачи "Звезды под капельницей". Шоу было призвано спасти знаменитостей от алкогольной зависимости.

Меж тем сейчас у Осиповой новая беда. Она осталась без работы. Ее уволили из Театра комедии. Руководство культурного учреждения утверждает, что артистка сорвала спектакль, перебрав с алкоголем. Впрочем, сама Осипова категорически опровергла это обвинение.

"Я ни разу не сорвала спектакль. Никто из актеров не скажет, что я выходила в алкогольном опьянении на сцену", - отрезала артистка.

Евгения Осипова пожаловалась, что когда она не вышла на работу, никто из театра даже не поинтересовался, что с ней происходит. В настоящее время она находится в больнице. Ее мучает высокое давление. Актрису госпитализировали с подозрением на микроинсульт.

"Становится плохо, спектакль отменяют. Мне вызывают скорую. На утро я оказываюсь в больнице, всякие у меня происходят сосудистые вещи", - сообщила Осипова в программе "Ты не поверишь!".

