ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске: его готовила гражданка Германии

Попытку теракта на одном из объектов правоохранительных органов в Пятигорске предотвратили сотрудники ФСБ. Преступление готовила гражданка Германии под руководством украинских спецслужб.

Бомба, оснащённая поражающими элементами, находилась в рюкзаке у женщины. Привести взрывчатку в действие планировали удалённо, при этом подозреваемая должна была погибнуть на месте.

Кроме того, обнаружен и задержан гражданин одной из республик Центрально-Азиатского региона, сторонник радикальной идеологии. Именно он должен был активировать бомбу. Оба злоумышленника задержаны - во время допроса они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.