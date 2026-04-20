Партия "Прогрессивная Болгария" набрала 44,7% голосов после подсчета 91% бюллетеней на парламентских выборах в стране. Агентство Reuters заявляет о победе "прокремлевских" сил.

"Прогрессивную Болгарию" возглавляет бывший президент страны, пророссийский политик Румен Радев. По официальным предварительным результатам, партия лидирует на выборах, которые прошли в стране в воскресенье.

В Европе Радева называют "троянским конем" России. В ЕС и ранее заявляли, что политик имеет большие шансы победить на парламентских выборах. Утверждают, что Радев ближе к России, чем любой другой премьер-министр Болгарии из недавнего прошлого.