Директор ФБР подал в суд на Atlantic за материал о его проблемах с алкоголем

Иск о распространении ложной информации направляет в суд директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель. Повод – публикация в журнале Atlantic материала, в котором утверждалось о наличии у Пателя серьезных проблем с алкоголем.

Патель заявил о намерении бороться с фейковыми новостями. Он заявил, что не потерпит нападок в свой адрес. Директор ФБР пообещал ответчикам встречу в суде уже завтра.

Atlantic ранее написал, что высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа уже обсуждают, кто может заменить Пателя. Сотрудников ФБР и министерства юстиции беспокоит то, что директор якобы злоупотребляет спиртным и часто отсутствует на рабочем месте.