ФСБ задержала сотрудника руководства брянского МЧС

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали представителя руководства брянского главного управления МЧС. Должностное лицо обвиняется в превышении полномочий, сообщили журналистам в региональном УФСБ.

Планы злоумышленника выявили УФСБ России по Брянской области совместно с Управлением экономической безопасности регионального УМВД. В расследовании участвовало главное управление службы безопасности МЧС России, передает РИА Новости.

В результате выявлена и пресечена противоправная деятельность должностного лица из числа руководящего состава, отметили в ведомстве. Чиновник использовал служебное положение в интересах коммерческой структуры.