Глава Пензенской области доложил Путину о развитии региона

Владимир Путин принял сегодня в Кремле губернатора Пензенской области. Олег Мельниченко доложил о социально-экономической ситуации в регионе.

Положительная динамика по валовому региональному продукту и развитию производства. Это всё отражается на росте средней оплаты труда, а показатели безработицы ниже, чем по стране.

Также в области увеличивают посевные площади, наращивают выпуск сельхозпродукции. И привлекают инвестиции в промышленность. Сейчас создают большой производственно-логистический центр. В планах - реконструкция аэропорта. Ещё один важный проект связан с высокотехнологичными медицинскими изделиями.