Глава Пензенской области доложил Путину о развитии региона

Владимир Путин принял сегодня в Кремле губернатора Пензенской области. Олег Мельниченко доложил о социально-экономической ситуации в регионе.
Положительная динамика по валовому региональному продукту и развитию производства. Это всё отражается на росте средней оплаты труда, а показатели безработицы ниже, чем по стране.
Также в области увеличивают посевные площади, наращивают выпуск сельхозпродукции. И привлекают инвестиции в промышленность. Сейчас создают большой производственно-логистический центр. В планах - реконструкция аэропорта. Ещё один важный проект связан с высокотехнологичными медицинскими изделиями.
Мельниченко: Вы когда были в Пензенской области, видели производство клапанов, искусственных стентов для сердца. На сегодняшний день порядка 70 процентов рынка – в связи с тем, что ушли американцы, мы заместили.
Путин: Забрали этот рынок.
Мельниченко: Да, забрали этот рынок, уверенно работаем и в этом плане растем. И сейчас выстроил проект "ГРАЗ". Это проект по бензозаправочной технике, которая тоже сейчас активно импортозамещается. То есть такие хорошие, серьезные проекты, которые, я считаю, имеют для Пензенской области очень серьезные перспективны.
Путин: Замечательно. Инвестиции сегодня – это устойчивое развитие завтра. Думаю, что это здорово.