Собянин рассказал о развитии телемедицины для детей с особыми потребностями

В Москве в прошлом году открыли четыре центра ранней помощи, а также шесть клиник для лечения детей с заболеваниями сердца и пищеварительной системы. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, в учреждениях работает телемедицинский сервис для проведения онлайн-консультаций.

Получить их можно без направления, если ребёнок прикреплён к этим центрам. А запись доступна через приложение и на портале mos.ru. Специалисты провели уже более 6 тысяч таких приёмов. В электронной медкарте врачи видят всю историю болезни, а родители - результаты исследований, заключения и назначения.