Собянин: Завершается строительство станции метро "Бульвар Генерала Карбышева"

В Москве завершается строительство станции "Бульвар Генерала Карбышева" Рублёво-Архангельской линии метро. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. Сейчас там идут архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем. Первый участок новой ветки планируют запустить уже в этом году.

Пока на поверхности тяжелая техника засыпает котлован и выравнивает грунт, под землей на двадцатиметровой глубине строители уже вовсю занимаются художественным оформлением платформы, идет монтаж инженерных систем. Станция "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии метро скоро будет готова принять первых пассажиров.

"Бульвар Генерала Карбышева" — станция мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями. Для маломобильных пассажиров установим 6 лифтов. Новая станция даст варианты удобных мультимодальных поездок для порядка 300 тысяч жителей двух больших районов северо-запада столицы — Хорошёво-Мнёвников и Щукина. Рядом находятся НИИ и несколько вузов — МГПУ, Сеченовский Университет, МТУСИ. Ожидается, что станцией "Бульвар Генерала Карбышева" будут пользоваться свыше 24 тысяч пассажиров в сутки. На линию выйдут самые современные и технологичные поезда, которые производят в России", - сообщил Собянин.

Когда пару лет назад здесь все только начиналось, специалисты работали в условиях плотной городской застройки. Поэтому все инженерные коммуникации пришлось вынести за пределы улицы, под которой гигантские тоннелепроходческие щиты прокладывали маршрут будущей линии метро.

"Близкое расположение жилой застройки подразумевает под собой постоянный мониторинг данных зданий и сооружений. То есть на ежедневной основе все здания и сооружения, попадающие в зону влияния строительства, проводится их осмотр", - сообщил Иван Марков, директор проекта "Мосинжпроект".

После запуска станции жители районов Щукино и Хорошево-Мневники смогут гораздо быстрее добираться до центра столицы. Время в пути, например, до делового комплекса "Москва-Сити" сократится втрое.

"Данная станция разгрузит и станцию "Народное ополчение" БКЛ, потому что у нас будет пересадка. Также она позволит данному району в пешей доступности иметь станцию", - отметил Рустам Черкесов, первый заместитель генерального директора "Мосинжпроект".

В дизайне станции преобладают светло-серые и белые тона. Светодиодные конструкции будут дополнительно подсвечивать наиболее яркие детали. К слову, их здесь немало. Колонны, например, украсят керамическими барельефами. Все они посвящены военным инженерам и, конечно, Герою Советского Союза генералу Дмитрию Карбышеву, в честь которого и названа станция. Он погиб в концлагере Маутхаузен во время Великой Отечественной войны.

"Барельефы изготовлены и разработаны студией Грекова Минобороны. Изготовлены они путем спекания. Отливается их форма, керамика отливаются в эту форму, запекается", - рассказал Иван Марков.

Новая Рублево-Архангельская линия метро - это 27 километров путей и 12 станций, которые свяжут бизнес-центр "Москва-Сити" и Красногорск. А ходить здесь будут самые современные поезда, произведенные в России.