В Москве сдавать кровь ежегодно приходят порядка 110 тысяч человек

Сегодня Национальный день донора. В Москве сдавать кровь ежегодно приходят 110 тысяч человек. Сделать это может почти любой желающий старше 18 лет. Главное, чтобы не было медицинских противопоказаний.

Приём в столице ведут в трёх отделениях Центра крови имени Гаврилова и 10 медицинских учреждениях. В прошлом году Московская служба крови заготовила четверть миллиона литров материала. Запасов в городе достаточно, но пополнять их надо постоянно. Благодаря этому каждый год помощь получают до 80 тысяч пациентов.

"Например, замена крупных суставов, которые все чаще и чаще производится при поражении тазобедренных и других суставов. Тоже часто требует переливание крови. Аварии, автомобильные аварии, какие-то другие техногенные катастрофы. Естественно, возникают травмы и люди требуют также переливание крови. Поэтому достаточно много таких заболеваний, которые могут привести к такой необходимости", - рассказала Мария Аппалуп, главный врач Центра крови имени Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы.