В Институте им. Свержевского спасли женщине голосовую функцию

Высокотехнологичные операции в Москве проводятся уже по 14 ключевым направлениям. Столичным врачам под силу даже такое ювелирное вмешательство, как микрохирургия гортани. Но с этой процедурой справится далеко не каждый специалист. Нужна особая подготовка, чтобы максимально сохранить пациенту голосовую функцию.

Видеоларингоскопом врач тщательно осматривает горло пациентки, внимание приковано к каждому покраснению, ведь еще недавно из-за болезни женщине было трудно произнести даже пару слов.

У Татьяны диагностировали хронический отёчно-полипозный ларингит, вызывающий головные боли, повышенное давление и одышку. Её госпитализировали в Институт оториноларингологии имени Свержевского для операции. Болезнь страшна тем, что без своевременного лечения голос можно потерять навсегда, поэтому перед врачами стояли сразу две задачи.

"Речь идёт о том не только, чтобы убрать само образование, но и о том, чтобы максимально сохранить человеку его голосовую функцию, чтобы максимально быстро, если это речь идёт о профессионале голоса - будь то педагог, переводчик даже продавец-консультант в магазине, чтобы человек максимально быстро смог вернуться к своей непосредственной профессии", - рассказал Олег Павлихин, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии гортани и фониатрии.

Для сохранения голоса применяют микроинструменты и микроскопическую технику. Передовое оборудование обеспечивает ювелирную точность. Операция на голосовых складках требует крайне тонкого подхода, поэтому хирурги используют новейшую технику и инструменты. В их числе лазер, который позволяет делать разрез глубиной не более миллиметра.

Институт имени Свержевского открыл двери для пациентов в 1935 году. Сегодня это ведущее медицинское учреждение столицы, в котором работают лучшие специалисты.

"Эти виды операций на гортани относятся к сложным высокотехнологичным методам хирургического лечения, их редко где проводят. Не все врачи отоларингологи, далеко не все владеют этой техникой, и чтобы стать микрохирургом гортани, нужно несколько лет обучаться. Это уже такая высшая ступень хирургии", - рассказала Диана Курбанова, заведующая отделением.

Восстановление после операции может занять до 4 недель и иногда требует речевых тренировок. Однако Татьяна стремительно идёт на поправку.

"Буквально месяца полтора назад я была в церкви. Подошел батюшка и предложил мне прийти к ним петь в церковный хор. Думаю, как бы теперь можно рассмотреть этот вариант. На тот момент я не могла это рассматривать, а сейчас уже, наверное, смогу", - отметила она.

В отделении микрохирургии гортани работают 8 докторов и 4 фонопеда. За год здесь проводят около 400 самых разных операций, возвращая людям возможность говорить.