Медведица-малышка Дынька совсем исхудала: история спасения

Дынька, живи! Маленькую гималайскую медведицу, которую в середине апреля спасли в Южной Осетии, сейчас выхаживают в парке "Земля Прайда". Детёныш, хоть и выглядит вполне упитанным, на самом деле сильно истощён и без должного ухода погибнет. Медвежонка случайно нашли в завалах заброшенного посёлка - теперь задача помочь беспомощному существу обрести силу зверя.

Маленькая медведица тут же жадно хватается за бутылочку. Внутри - специальная высокобелковая смесь для хищников. Дынька весит почти вдвое меньше положенного. Вместо семи килограммов, нормальных для ее возраста, не дотягивает и до четырех.

"Наша малышка в практически критическом состоянии. Она кажется вполне себе приличной, казалось бы, да, милая, толстенькая, но она очень нетолстая, она очень худая, вот видите, еще из-за того, что долго голодала, у нее такое резкое отношение к еде. Когда прощупываешь ее, боишься лишний раз дотронуться, потому что даже страшно поломать ей какую-то часть тела", - рассказал Виктор Агафонов, основатель парка-приюта "Земля Прайда".

История спасения Дыньки началась в середине апреля в Северной Осетии. В заброшенной части посёлка местный житель услышал истошные крики, похожие на детский плач. В завалах дров он обнаружил медвежонка. Пока мужчина пытался дозвониться до волонтёров, крошечный хищник увязался за ним, провалился в ледяную реку и едва не утонул.

Дыньке помогли волонтеры, которые два года назад уже спасли медведицу Грушу. Они сразу связались с парком-приютом "Земля Прайда". Дыньку обследовали - она была в критическом состоянии. У нее диагностировали сильнейшее истощение, воспалительный процесс, и организм был поражен паразитами.

"Сейчас она получает ветеринарные препараты, которые стабилизируют ее состояние. Затем это, естественно, противопаразитарные обработки и капельницы, которые восполняют ее водно-солевой баланс и в целом состояние организма. Потому что, к сожалению, если ей не давать этого, то она может погибнуть", - рассказал Виктор Агафонов.

Первое время состояние медвежонка было нестабильным: периоды активности резко сменялись апатией. Теперь ей немного лучше - у нее появился "свой" человек - зоотехник Алена, у которой она буквально сидит на голове. А еще мишутка проявила большой интерес к съемочной группе "ТВ Центра". Обнюхала камеру, попробовала на вкус ботинки звукорежиссера. На что только не пойдешь за остатками, видимо, очень вкусного обеда.

Пока мишутка находится на карантине. Через несколько недель, когда состояние нормализуется, ее переведут в детский вольер с горками и качелями. Там компанию ей составят гималайские мишки, от которых отказалась мама. Волонтёры рассчитывают, что такое соседство поможет косолапым быстрее восстановиться и адаптироваться.