Елена Проклова годами не общалась со старшей дочкой: та так и не смогла наладить отношения с младшей сестрой

Елена Проклова в 19 лет родила дочь Арину от первого мужа Виталия Мелик-Карамова. Однако в декрете сидеть актриса не хотела, ведь у нее прекрасно складывалась карьера. В результате все заботы об Арине легли на бабушек и дедушек.

Вскоре Проклова оформила развод, но на воспитании дочери так и не сосредоточилась. Девочкой занимались родственники. Они в ней души не чаяли: лучшие игрушки, кружки, посещение театров. Однако Арине не хватало именно материнского внимания.

В результате актриса забирала к себе дочь на выходные, водила на спектакли. Когда Арине было десять лет, она переехала к матери на "постоянку". В то время Елена Проклова жила с целителем Александром Дерябиным. Однако с отчимом Арине не удалось наладить отношения. Да и вообще ей не нравилось жить с матерью и ее новым супругом. Впоследствии Арина жаловалась на голод, строгую дисциплину, наказания и одиночество.

В результате она вернулась к бабушке, а когда Елена Проклова захотела ее вернуть, Арина заявила, что отречется от нее в суде. В результате мать и дочь разругались в пух и прах.

Впрочем, и с отцом у Арины были сложные отношения. Ее выгнали после первого семестра из МАРХИ, куда устроил дочь родитель. Он был крайне уязвлен этим. А еще тем обстоятельством, что Арина не захотела восстанавливаться. Вместо этого она устроилась работать секретарем в фирму, а вскоре вышла замуж за начальника и родила от него дочь Алису.

Самое интересное, что в это же самое время Елена Проклова родила вторую дочь Полину. Примечательно, что Арина быстро развелась и отдала Алису на воспитание бабушкам и дедушкам, которые занимались ею.

Арина объяснила свое решение тем, что мама не помогала финансово, в частности, отказалась купить квартиру, и ей пришлось пойти работать в бар, чтобы зарабатывать на пропитание. Проклова же считала, что избалованная Арина уверена, будто ей все должны по факту, и ультимативно потребовала от матери жилье.

Больше пяти лет Елена Проклова не общалась со старшей наследницей. В итоге она все же сделала первый шаг к примирению. Сейчас они постоянно на связи, вместе отдыхают, Арина помогает матери в ее загородном доме. А вот крепкую связь с младшей сестрой она так и не смогла наладить, передает Woman.ru.

