Киев поблагодарил Прибалтику за отказ пропустить Фицо на Парад Победы

Киев благодарен Эстонии, Латвии и Литве за отказ пропустить через свое воздушное пространство словацкий правительственный самолет. Над территорией Прибалтики планировал пролететь премьер-министр Словакии на торжества по случаю Дня Победы в Москве.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в своем заявлении отметил "решительную позицию" Латвии, Литвы и Эстонии против использования их воздушного пространства для углубления связей с Россией. Он призвал другие страны последовать примеру "прибалтийских друзей Украины" и отказать России в использовании воздушного пространства.

Ранее о своем решении сообщила Эстония. В Таллине заявили, что не пропустят через эстонскую территорию в Россию самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо.