На северо-востоке Японии сообщили об угрозе цунами

Угроза цунами объявлена на северо-востоке Японии после сильного землетрясения. Его магнитуда составила 7,5. Очаг залегал на глубине 10 километров в Тихом океане.

В пяти префектурах на островах Хоккайдо и Хонсю идёт эвакуация более 150 тысяч жителей. Сейчас высота волн на побережье достигает 80 сантиметров, но сейсмологи говорят, что вскоре она может увеличиться до трёх метров.

Нештатных ситуаций на АЭС и ядерных объектах пока не зафиксировано. Но мощные подземные толчки будут продолжаться в течение недели. Ассоциация туроператоров России призывает находящихся в Японии соотечественников следовать указаниям местных властей. А наши учёные успокаивают: до российского Приморья цунами не дойдёт.