Григорий Лепс не мог дойти до туалета из-за кислоты в ногах

С недавних пор Григорий Лепс свой день рождения отмечает марафоном: каждый километр равен одному году жизни. Так, к 65-летнию певец намерен пройти 65 километров соответственно.

В последнее время артист тщательно следит за здоровьем. Так, он перестал пить алкоголь, серьезно занимается ходьбой. Например, при подготовке в марафону за певцом ездит специальный автомобиль с водой и лекарствами. "Мало ли что", - отметил Григорий Лепс.

Имеется у артиста и негативный опыт. "К сожалению, к 62 километрам я не был готов. На это понадобилось чуть больше времени, чем я рассчитывал, и потом три дня — сплошной ад, потому что молочная кислота, которая скопилась в ногах, не давала мне просто встать и дойти до туалета", - поведал певец.

С алкоголем Григорий Лепс покончил еще зимой, передает Starhit. "Где-то на Рождество прекратил это дело, и, хотя не было никаких серьезных загулов, я несколько дней не выходил из дома — дня три. Просто чтобы ничего не натворить, учитывая свой скверный характер, сидел дома. В общем, со всем покончено", - заключил Лепс.

