Французский контейнеровоз обстрелян в Ормузском проливе

Принадлежащий французской судоходной компании CMA CGM контейнеровоз Everglade обстрелян в Ормузском проливе. Судно после серии предупредительных выстрелов получило повреждения, сообщило агентство Anadolu.

По данным французской компании, никто из членов экипажа не пострадал, все они находятся в безопасности. Утверждают, что повреждения получили лишь некоторые контейнеры, судно остается в рабочем состоянии.

Иран вновь перекрыл Ормузский пролив 18 апреля. Тегеран пообещал открыть его после снятия морской блокады США. Иранская сторона будет считать проход судов через пролив сотрудничеством с врагом, заявили в Корпусе стражей исламской революции.