Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр признал: Виктор Орбан говорит неприятные, но честные вещи – за что его и запоминают люди. Будущий венгерский премьер предложил поставить своего предшественника во главе ключевых структур Евросоюза – Еврокомиссии или Евросовета, передает 24.HU.

Мадьяр похвалил Орбана за видение и жесткую политику в отношении миграции. Лидер "Тисы" подчеркнул, что венгерский деятель популярен среди простых людей. Пока западные политики врали людям, именно Орбан говорил им правду о миграции, заявил Мадьяр.

Наблюдатели отмечают, что именно евробюррократы во главе с главой ЕК горели желанием привести к власти Мадьяра. Они надеялись на его лояльность, проукраинскую позицию и покладистость. Однако будущий премьер Венгрии их ожиданий не оправдал, уже отказавшись участвовать в финансировании киевского режима.