Россиянам в Японии напомнили о действиях при землетрясении

Шесть афтершоков магнитудой до 5,4 последовало за мощным землетрясение в Японии. Российским туристам, находящимся в этой стране, напомнили алгоритм действий в чрезвычайной ситуации.

Россиянам посоветовали выполнять указания местной администрации и следить за официальными уведомлениями - в особенности от Японского метеорологического агентства. Тем туристам, которые оказались в прибрежных районах страны, рекомендовано соблюдать меры безопасности и избегать береговой линии.

Как сообщалось ранее, 20 апреля землетрясение магнитудой до 7,5 произошло у восточного побережья Японии. Эпицентр был расположен в Тихом океане у префектуры Иватэ. В этом районе, а также для Аомори и Хоккайдо была объявлена угроза цунами с высотой волн до трех метров. В то же время, по данным Ассоциации туроператоров России, туристические маршруты в настоящее время вне зоны риска.