ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

ВС России ответили на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В прошедшие сутки нанесен групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортной и аэродромной инфраструктуры на территории Украины. Использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, а также ударные беспилотники. Как сообщили в Минобороны России, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Российская авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники поразили также объекты энергетической инфраструктуры Украины. Также целями стали места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Поражены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

По данным военного ведомства, средства противовоздушной обороны сбили за сутки четыре управляемые авиационные бомбы. Также уничтожено 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.