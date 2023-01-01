России импонируют заявления экс-президента Болгарии Румена Радева о необходимости восстанавливать диалог. Такое заявление сделал в понедельник, 20 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне победы партии Радева на выборах в болгарский парламент.

Партия "Прогрессивная Болгария", возглавляемая экс-главой государства Руменом Радевым, набрала 44,5% голосов после подсчета 100% бюллетеней. В Европе Радева называли "троянским конем" России.

Как отметил Песков, комментируя высказывания Радева о важности прагматичного диалога, "мы тоже считаем, что любые противоречия, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться за столом переговоров", тем более что "Россия никогда не закрывалась от диалога, мы, наоборот, ищем диалога, но чаще всего пока в Европе это не находит взаимности".

При этом пресс-секретарь президента России предостерег от преждевременных попыток "делать широкие выводы о том, что поменяется общеевропейский климат". Песков указал на то, что из Брюсселя исходят "заявления совсем иного характера" (цитаты по "Интерфаксу").

Румен Радев в период руководства Болгарией предпринял ряд шагов, разгневавших киевский режим и его западных спонсоров. Так, в 2023 году политик наложил вето на поставку Украине списанной бронетехники. Радев мотивировал это тем, что болгарский парламент не учитывает интересы собственных граждан и внутренние потребности государства.

Также официальная София отказалась поддержать санкции Евросоюза против российской атомной энергетики. Румен Радев подчеркивал, что это неприемлемо для Болгарии, поскольку окажет прямое отрицательное воздействие на болгарскую энергетическую систему.