Король Карл III уехал в замок, где умерла Елизавета II, и готовит важное обращение к нации

Букингемский дворец объявил, что Карл III готовит важное обращение к народу. Для записи послания король уехал в замок Балморал, где провела свои последние дни Елизавета II.

В официальных соцсетях дворца опубликован кадр из видеообращения монарха. На снимке Карл III cтоит в углу комнаты на фоне бесконечных полок с книгами. Король одет в серый костюм и галстук в тон. На кадре заметны две фотографии — Елизавета II во взрослом возрасте и ее детский портрет.

Букингемский дворец объявил, что полная видеозапись обращения будет опубликована в полночь 21 апреля. Так в Великобритании начнется цикл мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Елизаветы II.

Заявление Карла III будет посвящено его матери. Содержание послания держится в секрете. Но судя по месту, где оно записано, обращение явно будет очень личным и теплым. Вероятно, король вспомнит по-настоящему выдающееся правление своей матери, ведь она была самым долго правящим монархом Великобритании. Елизавета II оставалась опорой в период беспрецедентных перемен, и люди по всему миру обращались к ней за утешением.

В своем первом обращении в качестве короля Карл III назвал смерть матери "моментом глубокой скорби" для него и его семьи и отметил, что ее утрата будет "глубоко ощущаться" по всему миру.

Также сообщается, что 21 апреля королевской семье представят предложения по дизайну мемориала Елизавете II в Британском музее. А принцесса Анна официально откроет сад имени Елизаветы II в Риджентс-парке в Лондоне.