Выяснилось, что станет с ценой на полисы ОСАГО после увеличения лимита выплат

Стоимость полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) после увеличения лимита страховых выплат вырастет незначительно. Об этом рассказал в понедельник, 20 апреля, руководитель Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Эксперт оценил потенциальное влияние на цену полисов ОСАГО поправок, предусматривающих повышение предельного размера страховых выплат по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью человека с нынешних 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Пока эти коррективы не приняты, но их поддержал федеральный кабмин.

Уфимцев назвал предложенный законопроект справедливым и пояснил, что полисы ОСАГО подорожают в первую очередь для "аварийных" водителей — тех, кто "нарушает правила дорожного движения, плохо ездит". По оценке эксперта, среднее увеличение стоимости полиса будет лежать в пределах 8-10%.

При этом для добросовестных автовладельцев подъем цен окажется менее заметным и составит "2-3%, не больше", цитирует главу профильного союза ТАСС.

Ранее в России были приняты поправки, которых ждали многие водители. Согласно этим коррективам, штраф за управление транспортом без полиса ОСАГО допускается выписывать всего один раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения. Прежде водителя можно было наказывать рублем за отсутствие ОСАГО неограниченное количество раз каждый день.

Тем временем официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк заверила, что автомобилистов в России не будут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО на основе данных камер видеофиксации. Представитель МИД пояснила, что в настоящее время нет технической возможности администрировать в автоматическом режиме такие нарушения.