В США назвали потери "Жнецов" в операции против Ирана

Американские эксперты подсчитали стоимость потерянных в ходе операции "Эпическая ярость" разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper. Выяснилось, что цена сбитых "Жнецов" превышает цену уничтоженного на земле "летающего радара" E-3 Sentry, пишет The National Interest.

Авторы отмечают, что операция Epic Fury привела к чрезвычайно большим потерям беспилотных летательных аппаратов. А MQ-9 Reaper, некогда гордость американского флота беспилотников, пострадали особо. По данным издания, с начала конфликта на Ближнем Востоке было сбито по меньшей мере 24 дрона.

Общая стоимость сбитых "Жнецов" превысила цену всей авиатехники, которую Вашингтон потерял в операции по спасению членов экипажа сбитого Ираном истребителя F-15E. Издание называет сумму в 720 миллионов долларов.