Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и над Ираном

Российские власти отменяют рекомендации для отечественных авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и обратно, а также ограничения на полеты авиакомпаний России через воздушное пространство Ирана. Об этом рассказали в понедельник, 20 апреля, в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Как поясняет пресс-служба ведомства в своем MAX-канале, соответствующее решение было принято с учетом позиции министерств транспорта и иностранных дел России. При этом абсолютным приоритетом остается безопасность эксплуатации воздушного транспорта.

Росавиация уточняет, что транзитные рейсы и полеты в аэропорты Ирана могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций местных авиавластей.

При этом продолжается анализ ситуации в отношении гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в этом регионе.

После того, как Соединенные Штаты и Израиль начали военные операции против Ирана, ситуация на Ближнем Востоке крайне обострилась. С 28 февраля были отменены сотни авиарейсов — десятки тысяч туристов застряли в государствах региона, включая 23,5 тысячи россиян из числа организованных туристов и примерно столько же самостоятельных путешественников. Президент России Владимир Путин распорядился помочь соотечественникам.