57-летний актер из фильма "Звездный десант" Патрик Малдун найден мертвым в душе

Актер из фильма "Звездный десант" Патрик Малдун скончался в своем доме. Звезде американского кино было 57 лет.

Малдуна обнаружили на полу в душе, он уже не подавал признаков жизни. Как рассказала родственница актера, Патрик был дома с семьей, сказал, что пойдет принять принять душ и больше не вернулся.

Предварительно, причиной смерти Малдуна назван сердечный приступ. Патрик много работал и вел соцсети, где делился с подписчиками творческими новинками.

"Так рад быть частью удивительного проекта режиссера Мэтта Росса с Крисом Хемсвортом, Тароном Эджертоном, Заззи Битцом и Алеком Болдуином. Съемки сейчас проходят в Австралии", — хвастался актер в блоге пару дней назад.

Поклонники Малдуна убиты новостью о его смерти. Люди со всех уголков планеты выражают соболезнования семье Патрика