Спасатели сообщили, чем закончились новые трехдневные поиски семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. До сих пор следы семьи не найдены.

Также не известно, что произошло с Усольцевыми. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

17 апреля группа спасателей снова отправилась в тайгу в район исчезновения туристов. Специалисты провели облет местности с помощью беспилотников, а также обследовали район на снегоходах. Об этом рассказали порталу NGS24.RU в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.

Операция длилась три дня. За это время удалось осмотреть 120 километров тайги. Только за 19 апреля спасатели обследовали 33 километра горно-таежной местности в районе лога Мальвинка. Однако поиски снова результатов не дали, и отряд вернулся в подразделение.

Трехдневные поиски проводились по просьбе следственных органов. Задача выезда заключалась в том, чтобы опробовать беспилотники и оценить, как с их помощью можно обследовать территорию. Судя по фотографиям, что сделали спасатели, в районе пропажи семьи пока еще лежит снег.