Новый Орбан - так некоторые западные СМИ называют Румена Радева. Именно он по итогам прошедших выборов в Болгарии займет пост премьер-министра, а сформированный Радевым партийный альянс, получив большинство в парламенте, будет определять курс страны. Политик не раз критиковал санкции и военную помощь Украине и уже высказался об отношениях с Москвой.

"Я надеюсь, что мы будем развивать отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и равноправии. Мы должны уважать нашу историю. Вы знаете роль России в освобождении Болгарии. Мы никогда этого не забудем, но сегодняшние отношения должны основываться на практическом подходе, особенно в экономике", - говорит Румен Радев, лидер партийного альянса "Прогрессивная Болгария".

Критики называют Румена Радева пророссийским политиком. Сторонники считают его, скорее, прагматиком. Радев на первое место ставит интересы своей страны, чем идёт наперекор европейскому мейнстриму и избиратели такой подход поддержали. Результаты – разгромные: 44 процента голосов получил его альянс "Прогрессивная Болгария". В Кремле ответили, что делать какие либо выводы о смене климата в отношениях с Москвой пока всё же преждевременно. Но первые заявления Радева восприняли положительно.

"Нам, конечно же, импонируют слова и господина Радева, который выиграл на выборах, и других некоторых европейских лидеров о готовности решать проблемы путем диалога, прагматичного диалога с Российской Федерацией. Нам это импонирует, мы это приветствуем", - заявил Дмитрий Песков.

Однако руководители большинства стран Европы Россию продолжают считать врагом. Германия перестраивает свои производственные площадки, превращаясь в оружейный завод. Об этом пишет Wall Street Journal. Раньше немецкие конвейеры выпускали автомобили, но эта модель треснула. И Берлин сделал ставку на оружие.

"Volkswagen ведёт переговоры с израильскими компаниями, чтобы начать производство компонентов для системы "Железный купол" Израиля уже к 2027 году. Многие предприятия ввели третью смену для выпуска оружия и боеприпасов для Украины. Перехватчики Patriot вскоре начнут собирать в Германии, чтобы удовлетворить растущий спрос", - пишет газета.

В нашем МИДе заявили, что на западном направлении идёт настырное наращивание курса на создание новых армий для очередной попытки нанести стратегического поражения России. А учитывая кризис НАТО, продвигается идея о новом военном блоке из европейских стран, в том числе и с Украиной.

"Зеленский уже заявил, что он готов возглавить эту новую военную машину и готовить Европу к очередной войне против Российской Федерации, против нашей страны, как это было и в Первую мировую, как это было и при Наполеоне, как это было и при Гитлере. Силы объединяются, причём, если учесть, что действия Зеленского руководство Евросоюза характеризует как отстаивание европейских ценностей, это значит только одно, что в очередной раз хотят объединить европейские армии под флагами нацизма", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

При этом как равноправный партнер киевский режим Западу не нужен. Financial Times со ссылкой на источники написала, что вместо ускоренно членства Германия и Франция предложили предоставить Украине "символические" преимущества до вступления в ЕС без права голоса и без доступа к бюджету Евросоюза.