Эстония не видит объективных свидетельств того, что Россия могла бы готовить в отношении прибалтийской республики военную атаку. Такое заявление сделал эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Дипломат дал комментарий после заявления предводителя киевского режима Владимира Зеленского о том, что Москва якобы планирует нападение на Эстонию, причем не все страны НАТО готовы прийти на помощь балтийским республикам при подобном сценарии.

Как отметил Цахкна, "такие заявления не соответствуют нашим разведывательным данным, нашей оценке картины угрозы", поскольку "мы не видим, чтобы Россия собирала свои войска или готовилась военным путем к нападению на НАТО или страны Балтии каким-либо образом".

Глава МИД Эстонии отчитал Зеленского за высказывания, которые "не облегчают сотрудничество" в рамках Североатлантического альянса. По словам Цахкны, "НАТО обязательно отреагирует, если какая-то из стран-членов будет атакована — в этом нет сомнений", к тому же "у Эстонии есть собственные оборонительные возможности" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее Эстония с Литвой и Латвией вынуждена была оправдываться перед российскими властями. Прибалтийские страны выпустили совместное обращение, в котором заверили, что не давали Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение на пролет беспилотников через свое воздушное пространство для атак на российскую территорию.

Кроме того, Маргус Цахкна передал верхушке киевского режима грозное послание в связи с появлением украинских беспилотников в воздушном пространстве Эстонии. Политик назвал случившееся недопустимыми потребовал предпринять всевозможные меры для предотвращения подобных инцидентов.