"Я отличаюсь от людей": Николай Цискаридзе сделал интимное признание

Жизнь Николая Цискаридзе кипит. Бывший премьер Большого театра — персона успешная. Он руководит Академией русского балета имени Вагановой, является уважаемым педагогом, принимает участие в популярных телевизионных проектах. Ученики возглавляемой Цискаридзе академии выступают в Кремлевском дворце, а на знаменитом фарфоровом заводе по модели танцовщика вылепили изящную скульптуру.

Традиция делать статуэтки в виде легендарных артистов балета зародилась в 50-е годы прошлого столетия, когда на полках магазинов появилось миниатюрное изваяние Тамары Карсавиной в роли Зобеиды из "Шахерезады". За ним последовали фигурки Галины Улановой, Майи Плисецкой, Рудольфа Нуреева.

Сегодня эти вещицы высоко ценятся у коллекционеров – их стоимость достигает трех тысяч долларов. Фарфоровая скульптура Николая Цискаридзе была выпущена к трехлетию его работы на посту ректора Академии имени Вагановой.

Танцор запечатлен в образе Зигфрида из "Лебединого озера" Петра Чайковского. Почему был выбран именно этот образ рассказал сам Цискаридзе.

"В этот балет я был влюблен страстно, хотя танцевал принца очень мало. Работа над статуэткой шла девять месяцев, отметил танцор. "Скульптор Анатолий Данилов, конечно, несколько приукрасил меня. На момент создания скульптуры я был уже не так молод и не в той форме, как в то время, когда была сделана фотография в роли Зигфрида, которую отобрал скульптор", — поделился Николай.

Лишь одна деталь в фигуре Цискаридзе не изменилась со временим. Бывший премьер Большого театра считает это интимной особенностью своего тела.

"Единственное, что осталось в моей фигуре неизменным с той поры – щиколотки и икры. Скульптор, когда увидел, был удивлен, говоря, что таких тонких щиколоток у мужчин не бывает. А я убеждал его в обратном, поскольку отличаюсь от всех остальных людей – у меня именно такая щиколотка", — признался Николай в беседе с "Дни.ру".