Появились подробности смерти главного пародиста Аллы Пугачевой Алексея Золотова: лежал в огромной луже

Главный пародист Аллы Пугачевой Алексей Золотов умер 18 апреля. В последние годы он страдал от целого букета заболеваний.

"Не стало нашего друга, известного пародиста образа Аллы Пугачевой — Алексея Золотова. Алексей был инициатором нашего фестивального движения. Мы потрясены…" — сообщили в соцсетях друзья артиста.

Золотову было 57 лет. Два дня назад пародисту стало плохо. В тот момент он был один дома в подмосковном поселке Богородское. Родные Алексея забили тревогу из-за того, что он несколько часов не выходил на связь.

Приехав проведать Золотова, родственники открыли квартиру и увидели пародиста, который лежал в огромной луже холодной воды без сознания, а на кухне был открыт кран. Врачи скорой помощи, экстренно приехавшие к артисту, лишь зафиксировали его смерть. По предварительным данным, причиной гибели Алексея Золотова стали осложнения сахарного диабета, а также болезни сердца, почек и пневмония.

В последние годы жизни пародист с головой ушел в религию. При этом он получил диплом психолога и вел частную практику.

"Леша был очень талантливым и добрым человеком. Он очень-очень любил Аллу Борисовну, чувствовал ее как никто другой, поскольку большую часть жизни жил в этом образе. Алексей собирался приехать на пятый юбилейный фестиваль, но не доехал…" — отметили близкие Золотова.