Матвиенко призвала усложнить процедуру развода из гуманных соображений

Бракоразводный процесс в России слишком прост, хотя к расторжению брака следовало бы относиться с такой же серьезностью, как к решению о прерывании беременности. Такое мнение высказала в понедельник, 20 апреля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как подчеркнула политик, женщина в случае аборта "всю жизнь об этом будет жалеть, потому что может никогда не быть детей и так далее". Так же необходимо относиться и к бракоразводному процессу — "не торопиться, ну, погорячились, поссорились, а страдают дети".

Матвиенко указала на то, что на Западе расторгнуть брак не так-то просто: "Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей. И свободны. Так не может быть, так не должно быть".

Двумя неделями ранее министр юстиции России Константин Чуйченко сообщал, что его ведомство прорабатывает предложение по внедрению обязательного досудебного урегулирования семейных споров с участием примирителей, особенно при наличии у супругов несовершеннолетних детей. Глава Минюста подчеркнул, что министерство уделяет особое внимание вопросам сохранения семьи и обеспечению равных прав обоих родителей на воспитание детей.

Тем временем член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, которого цитирует ТАСС, напомнил, что в ряде случаев супругам могут отказать в расторжении брака. Например, развод не состоится по решению суда, если в семье подрастает ребенок в возрасте до года и его мать возражает против развода, а также если супруга беременна.