Петер Мадьяр, которому в соответствии с итогами выборов в парламент Венгрии предстоит возглавить венгерской правительство, резко высказался в связи с блокировкой Украиной поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Как подчеркнул Мадьяр, если нефтепровод "Дружба" пригоден для транспортировки нефти, Киев должен "открыть его в соответствии с обещанием".

Новый венгерский премьер заверил, что "мы не допустим никакого шантажа" со стороны другого государства, сообщает РИА Новости.

Мнение Мадьяра по энергетике совпадает с позицией его предшественника, хотя нового главу кабмина Венгрии и воспринимают как антипода Виктора Орбана. В Кремле, оценивая перспективы взаимоотношений России с новыми властями Венгрии, напомнили: наши государства объединяет целый ряд совместных проектов, которыми надо заниматься.

Доцент финансового университета при правительстве России Александр Камкин отмечал, что пока остается большой загадкой для политологов, что же будет представлять из себя Мадьяр после выборов. Если до голосования это был "зумер против скуфов", то "сейчас наступает уже трезвая действительность".