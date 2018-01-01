Как выглядит покинувшая Россию Оксана Фандера: прячет седые волосы под соломенной шляпкой

Вот уже восемь лет Оксана Фандера не появляется на больших экранах и не играет в театре. Неожиданно для поклонников артистка ушла из кино в 2018 году. Тогда свет увидели лента "Вечная жизнь Александра Христофорова", а также сериал "4:59". После этого новых проектов в карьере Оксаны не было, а она сама покинула Россию и странствовала по Грузии и Израилю вместе со своим псом. Пока не определилась, что жить дальше будет в Тбилиси. Мужа Филиппа Янковского и двоих детей Фандера оставила в Москве.

У себя в блоге Оксана стала публиковать известные стихотворения, которые сама зачитывала на камеру. Проникновенное исполнение артистки доводит ее поклонников до слез – ведь многие до сих пор так и не поняли, почему Оксана приняла решение уйти из кино. Многие комментаторы в Сети считают, что Оксана запустила себя, появляясь в соцсетях в непотребном виде. Они заявляют, что артистке следует закрасить седые волосы, ведь это портит ее вид.

Хотя седые волосы появились у Фандеры вполне естественным путем. Актрисе уже 58 лет, а в 2021 году она стала бабушкой – сын Иван Янковский и его жена Диана Пожарская подарили Фандере внука Олега. Мальчика назвали в честь знаменитого дедушки. Что же касается творческих планов и мыслей о том, чтобы вернуться на сцену и экраны, об этом Оксана пока говорить не спешит.

На днях Иван Янковский опубликовал в соцсетях фотографию с мамой и сестрой Елизаветой. Семья снялась в примерочной магазина. На кадре сам Иван – с телефоном в руках, делает селфи. Елизавета сидит на корточках в соломенной шляпе. А на заднем плане стоит улыбающаяся, посвежевшая Оксана Фандера, седые волосы она спрятала под шляпкой.

Янковский-младший оставил фото без подписи. Поэтому не понятно, воссоединилась семья в Москве или же дети просто приехали в Тбилиси, чтобы навестить маму.