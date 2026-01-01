Второй Всероссийский агродиктант: как пройдет испытание в 2026 году

С 26 по 30 мая по всей России пройдет Всероссийский аграрный диктант. Организаторы приглашают школьников, студентов, работников отрасли и всех, кому интересно сельское хозяйство, проверить свои знания о современных технологиях, агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности.

Второй год подряд диктант проводится в онлайн-формате на специальных площадках по всей стране. Участие бесплатное, присоединиться может любой желающий независимо от возраста и места жительства.

Ключевые цели диктанта:

показать, что сельское хозяйство сегодня – это высокотехнологичная отрасль, насыщенная инновациями и перспективами;

привлечь внимание молодежи к профессиям в агропромышленном комплексе;

повысить уровень знаний о сельском хозяйстве и современных агротехнологиях.

Вопросы диктанта разработаны так, чтобы они были интересными и доступными для широкой аудитории: от школьников и студентов до профильных специалистов и государственных служащих. Темы охватывают цифровые технологии в земледелии, генетику, переработку, логистику и многое другое.

Принять участие в диктанте можно как онлайн, так и на специально организованных офлайн-площадках в образовательных учреждениях, библиотеках, центрах дополнительного образования и на предприятиях АПК.

Подробная информация о регистрации, площадках и условиях участия опубликована на официальном сайте Всероссийского аграрного диктанта .

Присоединяйтесь к акции и убедитесь сами: сельское хозяйство – это не только традиции, но и технологии будущего, которые формируют продовольственную безопасность страны.